L’ex capitano dei granata è vicinissimo a diventare un giocatore giallorosso, serve solo l’ultimo incastro.

Andrea Belotti ha accettato la proposta contrattuale della Roma già diverse settimane fa, per un suo tesseramento ufficiale manca solamente la cessione di Eldor Shomurodov; lo riporta il Corriere dello Sport.

Josè Mourinho

L’uzbeko è cedibile in prestito senza obbligo di riscatto, condizioni molto favorevoli che stanno attirando le attenzioni di Bologna e Torino che potrebbero pagare anche fino ad 1 milione e mezzo per una stagione di prestito. Nel frattempo l’ex granata ha rifiutato altre offerte come Monaco e Valencia per aspettare i giallorossi: dovrebbe firmare un contratto di due anni a 3 milioni di ingaggio a stagione. Belotti accettando il corteggiamento della Roma è ben conscio di giocare poco e di essere indietro nelle gerarchie ma la prospettiva di essere allenato da Mourinho è molto allettante.

