Gli azzurri non hanno ancora sostituito Ospina e si trovano col solo Meret in rosa che potrebbe essere sfiduciato.

A 8 giorni dalla prima partita di campionato, gli azzurri giocano a Verona a Ferragosto, non si conosce ancora il nome del portiere titolare del Napoli. andato via a parametro zero David Ospina si pensava che il titolare diventasse Alex Meret: quest’ultimo però prima di rinnovare il contratto voleva capire le intenzioni della società.

Alex Meret

Il club sembrerebbe volergli affiancare un altro top, così si spiegano le trattative per Kepa e Keylor Navas e quindi il suo prolungamento è stato congelato. L’ex Spal e Udinese è stato vicino ad andare in prestito allo Spezia ma poi i liguri hanno preferito comprare a titolo definitivo Dragowski. Il Napoli nel frattempo sta trovando difficoltà col Chelsea per il prestito dello spagnolo e quindi al momento sta riallacciando i contatti col PSG per l’ex Real Madrid; sullo sfondo c’è sempre lo svincolato Salvatore Sirigu. Secondo il Corriere dello Sport Navas potrebbe spuntarla alla fine perché potrebbe arrivare in prestito biennale a differenza di Kepa, Napoli e Paris Saint Germain stanno parlando anche di Fabián Ruiz.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG