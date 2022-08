Il primo è molto vicino ai bianconeri mentre per il secondo la trattativa non è semplice.

Filip Kostic ha giocato l’ultima gara casalinga a Francoforte salutando i tifosi a fine gara dopo il 6-1 subìto per mano del Bayern Monaco, segnale inequivocabile di una sua partenza. La Juventus però non ha ancora l’accordo con l’Eintracht che chiede 15 milioni mentre i bianconeri offrono qualcosa in meno, lo riporta il Corriere dello Sport.

Arrivabene Nedved

Il serbo vuole giocare in Italia e per questo ha congelato l’offerta del West Ham. Sul fronte Leandro Paredes, invece, serve innanzitutto la cessione di Arthur e poi, cosa più difficile, convincere il Paris Saint Germain a cederlo in prestito senza obbligo di riscatto i francesi chiedono 20 milioni per un trasferimento a titolo definitivo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG