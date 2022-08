Gli azzurri devono fare i conti con l’interesse concreto del club francese per il centrocampista spagnolo.

Pare ormai assodato che Fabian Ruiz non rinnoverà il suo contratto a scadenza 2023 col Napoli, nelle ultime ore, come riporta il Corriere dello Sport, il Paris Saint Germain ha mosso passi concreti verso il centrocampista.

Quest’ultimo ha già un accordo di massima col club francese per il nuovo contratto, ora i parigini contatteranno i dirigenti napoletani per dar via alle negoziazioni: il Napoli chiede 30 milioni di euro per cedere ed il PSG sembrerebbe poter esaudire questa richiesta. Gli azzurri potrebbero approfittare della situazione per parlare anche del portiere Keylor Navas visto che stanno sorgendo difficoltà con Kepa del Chelsea; le due trattative col PSG non devono essere per forza legate.

