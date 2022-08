L’attuale ds del Vicenza, Federico Balzaretti parla a Sportitalia del Milan e di come sono ritornati al vertice.

Ecco le parole di Federico Balzaretti, ds del Vicenza che ha parlato a Sportitalia del ritorno al vertice del Milan: “Il Milan è un esempio di come si lavora: lo hanno dimostrato con i risultati, con i bilanci. Negli ultimi due anni hanno lavorato al top. Conosco bene Massara, l’ho avuto per 10 anni tra Palermo e Roma. Hanno preso il ragazzo belga che siamo tutti curiosi di vedere… è fortissimo, si conosce“.

sede Milan

Paolo Ciarravano parla a SkySport24 del nuovo acquisto dei rossoneri, queste le sue parole: “De Ketelaere è un giocatore formidabile, è un talento straordinario. Può fare cose incredibili. Può essere una via di mezzo tra Zaniolo e il primo Bergkamp“.

Antonio Paganin a TMW Radio da la sua griglia del mercato: “Asllani all’Inter, poi De Ketelaere al Milan, visto quanto lo ha rincorso il club rossonero. Difficile che spenda quei soldi se non è convinta di avere in mano uno forte. E poi Jovic alla Fiorentina, vedremo come renderà“. Conclude così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG