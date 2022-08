Ecco il pensiero dell’esperto di calcio belga, Sacha Tavolieri che a Radio Sportiva non è convinto di Lukaku all’Inter.

Sacha Tavolieri, esperto di calcio belga pone dei punti interrogativi sull’approdo di Lukaku all’Inter, queste le parole a Radio Sportiva: “Secondo me sarà molto difficile rivedere il Lukaku che tutti stanno aspettando, tutti vogliono vedere lo stesso giocatore che ha fatto vincere l’Inter, ora però parliamo di un Lukaku non al 100% del suo livello e che deve trovare l’approvazione dei tifosi. Non arriva nello stesso modo di tre anni fa. Può essere un problema, però deve trovare la soluzione nel collettivo costruito da Simone Inzaghi.“

IM_Sede_Inter

Il Corriere della Sera lancia anche uno sguardo a Simone Inzaghi, chiamato anche a prestazioni più continue della squadra: “A sinistra, Gosens è in ritardo e non c’è certezza che torni ai livelli dell’Atalanta. Dimarco, autore con il Lione dell’assist per il primo gol di Lukaku, dà garanzie e si alternerà con Darmian. Ma il tedesco è atteso al varco. Mai come Inzaghi, che pure ha vinto due trofei e ha riportato l’Inter agli ottavi di Champions, ma ha perso lo scudetto in volata ed è chiamato a fare un salto di qualità.” La trascrizione sul famoso giornale.

