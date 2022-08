Il giornalista Mario Mattioli ai microfoni di Radio Radio parla dell’Inter e della corsa scudetto che partirà a breve.

Ecco le parole del famoso giornalista Mario Mattioli che analizza la griglia Serie A della prossima stagione parlando anche dell’Inter ai microfoni di Radio Radio: “Se osservi la rosa non ci pensi un attimo a dire che l’Inter è favorita per lo scudetto. Poi sul campo le partite vanno vinte e lì possono accadere anche tante sorprese. Indubbiamente il ritorno di Lukaku pesa e non poco in positivo per la squadra di mister Simone Inzaghi. Ma i nerazzurri non vanno considerati come il Paris Saint Germain in Francia.“

Giuseppe Marotta

Michele Plastino giornalista di fede nerazzurra invece a Radio Sportiva la pensa così: “Mercato? Comunque sia bisogna aspettare, ho sempre avuto fiducia in Giuseppe Marotta e a me sembra che sia già una squadra non forte ma fortissima. Difficile prendere qualcosa per migliorare, casomai per aggiungere.“

