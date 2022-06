Il Monza di Berlusconi e Galliani non vuole certo fermarsi alla promozione in Serie A; pronti investimenti massicci.

François Modesto sarà il nuovo direttore dell’area tecnica del Monza promosso per la prima volta nella sua storia in Serie A, il club proverà ad allestire una squadra di livello. I primi obiettivi secondo Sky sport sono Andrea Pinamonti e Alessio Romagnoli.

Alessio Romagnoli

Si proverà a comprare a titolo definitivo l’attaccante ex Empoli che terminato il prestito è tornato all’Inter mentre sul difensore svincolato dal Milan c’è da tempo la Lazio che però non riesce a trovare l’accordo. La trattativa per l’attaccante è sicuramente più semplice di quella per il difensore; altri obiettivi possono essere alcune vecchie conoscenze dell’allenatore Stroppa come Messias e Ounas.

