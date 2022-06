L’ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini da un importante scoop di mercato che coinvolge due top team.

Walter Sabatini a Fanpage.it ammette che l’Inter ha puntato il centrocampista della Salernitana Ederson: “Gli interessamenti di Paris Saint-Germain e Inter sono reali. Danilo Iervolino però non era contento di pensare ad una cessione. Si dimostra presidente solido e importante, non tutti possono permettersi di non vendere giocatori”.

Walter Sabatini

“Mi ha detto che preferirebbe fare un aumento di capitale con i suoi soldi piuttosto che vendere calciatori. Ora la Salernitana deve pensare a fare le cose in sintonia con Davide Nicola, che è il vero fautore di quel che di bello è accaduto. Mi dispiace che oggi sia totalmente svilito da questo livore che c’è nell’aria e quest’ansia di colpire un avversario immaginario, perché io avversario della Salernitana non posso mai esserlo“.

