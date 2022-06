I giallorossi sono ai dettagli per Nemanja Matic e faranno un tentativo per Juan Cuadrado che potrebbe essere in rotta con la Juventus.

La Roma si è fiondata subito sullo svincolato Nemanja Matic convincendolo con un’interessante offerta, il centrocampista ha subito accettato essendo già stato allenato da Josè Mourinho; l’ufficialità potrebbe arrivare a brevissimo.

Juan Cuadrado

I giallorossi non si fermano e secondo SportMediaset contatteranno gli agenti di Juan Cuadrado: il colombiano ha rinnovato automaticamente il contratto con la Juventus per “colpa” di un’opzione relativa alle sue presenze ma i bianconeri ritengono eccessivo il suo ingaggio e faciliterebbero una sua uscita. L’allenatore portoghese ha subito informato la dirigenza romanista che ci proverà anche se le richieste dell’esterno sono elevate anche per i giallorossi.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG