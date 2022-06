Colpo dell’Inter che ha quasi chiuso per il terzino destro del Cagliari, Raoul Bellanova. Questa la situazione.

L’Inter lavora a colpi di mercato intelligenti, con costi accessibili dai parametri 0 alle occasioni, una di queste è Raoul Bellanova. Accordo fatto con il terzino destro che preferisce sbarcare in nerazzurro rifiutando l’offerta della Fiorentina. Rimane da sistemare alcuni dettagli del triplo passaggio, perché così è in realtà. Ma spieghiamoci meglio.

Beppe Marotta

Il Cagliari riscatterà nonostante la retrocessione il giocatore per mezzo milione di euro dalla squadra francese proprietaria del cartellino. Una volta comprato il giocatore, verrà girato all’Inter una somma vicina ai dieci milioni di euro con molti bonus a seguito. Il calciatore è stato vicino in passato anche alla Juventus che alla fine ha deciso di virare con forza sulla trattativa Molina dall’Udinese. Si tratta di un bel colpo per l’Inter a destra con un esterno destro di sicuro avvenire che può giocare anche a sinistra. Battuta la Fiorentina che aveva offerto il posto da titolare a destra.

