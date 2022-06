Il centrocampista torna alla Juventus prendendosi la sua vecchia maglia numero 10 Pogba. Ecco le ultime su Di Maria.

La Juventus ha il suo nuovo, o meglio il ritorno del suo centrocampista principe, Paul Pogba tornerà con un contratto triennale da 8 milioni di euro + 2 bonus. Inoltre, dettaglio importante, avrà la numero 10 che aveva quando aveva lasciato la squadra bianconera. Con buona pace di Chiesa che aveva già pensato di averla sulle spalle.

Se per il ritorno di Pogba è tutto fatto. Per Di Maria cominciano a crearsi problemi, il Barcellona si è inserito e non si sono fatti registrare oggi passi in avanti. La Juventus non aspetterà oltre questa settimana, è stata chiara con due proposte sul tavolo al rifiuto si passerà ad altri obiettivi. La sensazione non è delle più positive, è tutto nelle mani dell’argentino ex Paris Saint Germain. Sono comunque vive le alternative Zaniolo e Berardi.

