Rottura tra Koulibaly e Mertens con il presidente del Napoli, Mertens andrà subito via mentre il difensore è sul mercato.

Il difensore del Napoli, Koulibaly ha scelto di non rinnovare, sorte identica per Mertens e possibile anche Fabian Ruiz. La rottura con il presidente del Napoli è forte, il belga andrà subito via con il corteggiamento di Sarri nella Lazio ma senza escludere anche la pista Monza.

Aurelio De Laurentiis

Per quanto riguarda il difensore centra Koulibaly, scade il contratto l’anno prossimo ed è in lista di vendita con un cartellino di prezzo addosso, 40 milioni di euro. Juventus, Barcellona, Arsenal e Milan sono attente alla situazione del centrale difensivo. Non è una trattativa facile, ma il giocatore ha già scelto di non accettare l’offerta fatta. Anche Fabian Ruiz potrebbe subire la stessa sorte con una valutazione appena più alta sui 50 milioni di euro. Insomma il presidente del Napoli rischia di dover rifare completamente una squadra.

