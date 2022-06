L’attaccante della Lazio Vedat Muriqi tornerà nella capitale dopo il prestito al Maiorca che lo ha rilanciato.

Dal ritiro della nazionale kosovara Vedat Muriqi ha parlato del proprio futuro aggiungendo che si presenterà al ritiro della Lazio. “Non mi interessa il mercato, ora che la stagione è finita sono completamente concentrato sul Kosovo”.

Maurizio Sarri

“Mi mancano tre partite e poi avrò a disposizione un mese di riposo. Ne ho bisogno, mi sento psicologicamente stanco, perché la lotta per evitare la retrocessione è stata molto difficile. Per il resto posso dire solamente che ho ancora un contratto con una squadra e quindi mi presenterò regolarmente per la preparazione estiva. Poi dovremo prendere una decisione, ma resto un loro tesserato”.

