L’esterno offensivo Angel Di Maria ancora non ha deciso dove andare a giocare, la Juventus lo attende dopo il mancato rinnovo col PSG.

Angel Di Maria non ha voluto chiarire i propri dubbi sul futuro: ecco quanto dichiarato a TyC Sports. “Non ho nulla in testa, l’ho detto l’altro giorno. La mia testa è sulla nazionale. Vediamo cosa succederà. La mia famiglia deve stare bene, sono passato per grandi club e la mia famiglia è sempre stata con me. Voglio un posto in cui tutti siamo felici, io e loro”.

Champions League

“Penso alla Nazionale, poi alle vacanze e dopo vedremo. Sarei rimasto volentieri al Paris Saint Germain. C’erano questi due anni di contratto che ballavano, già a gennaio avevo comunicato la mia intenzione di restare al Psg. Ci saranno tanti giocatori che lasceranno il Paris, con me è stato facile. Se mi ha fatto male? Un po’ sì, ma mi ha dato una notte speciale“.

