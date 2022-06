Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha vissuto una brutta stagione non solo per cose di campo.

La Lazio deve risolvere il più velocemente possibile la grana Francesco Acerbi: il difensore è sul mercato per via della difficile situazione ambientale venutasi a cerare mesi fa. I biancocelesti hanno perso in difesa anche Luiz Felipe e quindi urge fare in fretta perché Sarri al momento dispone di 3 soli difensori centrali.

Alessio Romagnoli

Se non parte l’ex Sassuolo non si può formalizzare l’offerta contrattuale a Romagnoli, con il conseguente rischio di vederlo accasarsi altrove. Su Acerbi è tutto fermo perché il difensore ha un contratto fino al 2025 e cerca solo top team mentre Claudio Lotito chiede almeno 5 milioni di euro per liberarlo, riporta il Corriere dello Sport.

