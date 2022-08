Il club brianzolo non accenna assolutamente a fermare la sua incredibile campagna di rafforzamento per far fronte al primo storico anno in Serie A.

Il Monza dopo una trattativa durata diverse settimane è riuscito ad acquistare Andrea Petagna dal Napoli, lo riporta Sky Sport insieme alle cifre dell’affare. Il club neopromosso lo avrà in prestito per 2,5 milioni con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 10 milioni di euro più 1,5 di bonus.

L’ormai ex attaccante azzurro non esclude il colpaccio Mauro Icardi anche se le possibilità di riuscita sono molto basse. I prossimi obiettivi di Galliani e Berlusconi sono il difensore dell’Arsenal Pablo Marì che ha giocato ad Udine gli ultimi mesi della passata stagione ed ilc centrocampista della Juventus Nicolò Rovella.

