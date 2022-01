Il Napoli guarda in casa PSG per il centrocampo

Il Napoli con André Zambo Anguissa ha trovato un giocatore quasi fondamentale, sicuramente unico nella rosa azzurra; il camerunese è in prestito ma verrà sicuramente riscattato dal Fulham. I partenopei in ottica futura potrebbero voler cercare un giocatore simile a lui e per farlo stanno cercando un esubero di qualche grande club.

Il Paris Saint Germain ad esempio è molto vicino all’acquisto di Ndombele del Tottenham e quindi, secondo Tuttosport, ci sono due possibili esuberi che potrebbero fare al caso di Giuntoli. Si tratta di Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum; il primo è stato allenato a Roma dall’attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Sarebbero due trattative molto molto complesse, l’olandese tra l’altro ha un ingaggio di circa 10 milioni a stagione, ma i rapporti tra le due società sono buoni quindi mai dire mai, chiude il quotidiano.