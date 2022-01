L’Inter pensa già al mercato estivo

L’Inter, a meno di colpi di scena clamorosi, ha chiuso il mercato in entrata in questo mese di gennaio; Marotta e Ausilio tornano quindi a pensare alla sessione estiva. I nomi degli obiettivi principali sono noti: Gleison Bremer, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. I nerazzurri sono avvantaggiati rispetto alla concorrenza per i due giocatori del Sassuolo sia per essersi mossi in anticipo, sia per i buoni rapporti tra le due società.

L’ultimo in particolare, secondo Tuttosport, è in cima alla lista dei dirigenti interisti; Caicedo infatti è una soluzione tampone ed Edin Dzeko ha 35 anni, serve una soluzione più futuribile. Il difensore brasiliano invece diventerebbe il profilo ideale per la sostituzione eventuale di uno dei tre centrali titolari; il maggior indiziato a partire se ci fosse bisogno di far cassa è Stefan De Vrij.