Il Barcellona vicino ad Adama Traore

Secondo Mundo Deportivo il Barcellona sta perfezionando l’acquisto dell’attaccante del Wolverhampton Adama Traore; la notizia è riportata anche da quasi tutti gli altri media spagnoli. Sul giocatore c’era anche il Tottenham di Antonio Conte; se questa trattativa andasse in porto avrebbe conseguenze su altri due calciatori, Ousmane Dembelè ed Alvaro Morata. Il francese è stato protagonista di un vero e proprio caso ed ha tuttora il contratto in scadenza a giugno.

Non si capisce bene quale sia la sua intenzione: fino a qualche settimana fa l’ex Borussia Dortmund voleva andar via ma ultimamente pare aver cambiato idea, specialmente dopo un incontro dei suoi agenti con l’allenatore Xavi. Alvaro Morata è in uscita dalla Juventus dopo l’arrivo di Vlahovic ed era oggetto del desiderio dei catalani, pista che verrà abbandonata ovviamente in caso di acquisto di Traore e di contemporanea permanenza di Dembele.