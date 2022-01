Grandi manovre in casa Sampdoria

La dirigenza della Sampdoria vuole fare di tutto per accontentare il nuovo tecnico Marco Giampaolo anche se i giorni che mancano alla fine del mercato sono pochi ed il tempo stringe. C’è da sottolineare innanzitutto che i blucerchiati guadagneranno 5 milioni di euro dallo Sporting Lisbona per l’affare riguardante la cessione dell’ex Bruno Fernandes al Manchester United.

Secondo Tuttosport il primo obiettivo dovrebbe essere Gregoire Defrel del Sassuolo; si seguono anche tantissimi altri nomi come il possibile ritorno di Karol Linetty, il prestito del neo attaccante del Milan Lazetic e l’ex Palermo Kasami. In uscita Valerio Verre potrebbe essere prestato all’Empoli dato che ora c’è Sensi in quella posizione; si valutava anche una cessione di Murru ma con Giampaolo il terzino potrebbe rimanere.