Juventus, Arthur destinato a restare

Si sta raffreddando sempre più col passare dei giorni la pista che vede il centrocampista della Juventus Arthur Melo all’Arsenal. Secondo Tuttosport i londinesi propongono un prestito fino a fine stagione con ingaggio interamente pagato mentre i bianconeri vorrebbero almeno un anno in più di prestito o ancora meglio un diritto di riscatto. I Gunners non sembrano sentirci nonostante il forte desiderio di assicurarsi il brasiliano.

A queste condizioni resta a Torino dove per Massimiliano Allegri non è un titolare fisso ma è comunque una risorsa importante considerato che è l’unico in rosa bravo a giocare palla terra. Arthur da parte sua caldeggiava anche fortemente una partenza per giocare di più anche in prospettiva mondiali in Qatar; difficile ma non impossibile che l’Arsenal faccia un altro tentativo.