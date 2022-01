Inter, Caicedo è a Milano per le visite mediche

Dopo Robin Gosens l’Inter ha definito l’arrivo anche di Felipe Caicedo dal Genoa. L’attaccante dovrebbe essere una precisa richiesta di Simone Inzaghi che lo ha allenato diversi anni alla Lazio; l’ecuadoriano arriva in prestito secco fino alla fine della stagione senza nessuna opzione di riscatto.

Il centravanti che stava trovando poco spazio in Liguria si è anche decurtato una piccola parte di stipendio per facilitare la buona riuscita della trattativa; Caicedo guadagnerà 800 mila euro netti nel suo periodo interista. L’ex Lazio sta facendo ora le visite mediche all’Humanitas di Rozzano per essere subito a disposizione di Simone Inzaghi in vista del derby di sabato 5 febbraio, considerato anche l’infortunio di Joaquin Correa. L’Inter, a meno di operazioni clamorose, chiude così il mercato di gennaio.