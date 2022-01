Juventus, è il giorno di Vlahovic

Oggi è il Vlahovic-day: la trattativa tra Juventus e Fiorentina è andata a buon fine per un trasferimento immediato dal valore di 70 milioni di euro più 5 di bonus. Come riporta Sky Sport, l’attaccante adesso è a Torino e nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche di rito, se tutto andrà come dovrebbe poi arriverà l’ufficialità del passaggio in bianconero.

Presenti al J Medical un buon numero di tifosi e anche Leonardo Bonucci che ha dato ila benvenuto al centravanti. Il bomber ha scelto il numero 28 come la data del suo compleanno che tra l’altro ricorre oggi. Il nuovo contratto di Dusan Vlahovic prevede un ingaggio di 7 milioni a stagione per una durata di 4 anni e mezzo.