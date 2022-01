Nuova idea per il centrocampo della Roma

Mancano poche ore alla fine del mercato ma la Roma non è così ferma come sembra. Dopo gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles potrebbe esserci un’altra entrata, specialmente se Diawara accetterà la cessione. Secondo la Gazzetta dello Sport sono interessate all’ex Napoli Venezia, Cagliari, Sampdoria, Galatasaray e due squadre francesi. Oltre a Kamara ed al sempre presente Xhaka, cercato anche l’estate scorsa, Tiago Pinto segue Danilo Pereira.

Il suo profilo non aggrada appieno né il direttore generale né l’allenatore Mourinho, per via del suo essere più abile nella fase di interdizione; il tecnico preferirebbe un regista. Pereira adesso si trova al Paris Saint Germain ma ha già giocato con Sergio Oliveira al Porto oltre ad aver collezionato 5 presenze in Serie A col Parma. Se il club francese comprasse Ndombele si aprirebbero più margini di manovra per i giallorossi, resta un’operazione molto difficile ma non impossibile magari anche in vista della prossima stagione.