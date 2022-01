Juventus: i centrocampisti monitorati in caso di uscite

Mercato ancora in fermento per la Juventus anche se dopo Vlahovic può sembrare apparentemente fermo. Ci sono interrogativi relativi a tre centrocampisti: Ramsey, Bentancur ed Arthur. Due su tre potrebbero essere ceduti nonostante il tempo stringa. L’Arsenal vuole il brasiliano solo in prestito, condizione non gradita dai bianconeri, l’uruguagio ha un’offerta di 20 milioni dall’Aston Villa che difficilmente verrà accettata da Cherubini.

Sky Sport ritiene che in caso di partenze potrebbe arrivare uno tra Nahitan Nandez del Cagliari e Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach; quest’ultimo ha il contratto in scadenza a giugno, mentre sul primo Giulini non ha aperto alla vendita. In uscita ci sono anche Kulusevski e Kaio Jorge; il brasiliano sembra diretto verso Salerno mentre è difficile la partenza dello svedese.