Tutti su Gatti del Frosinone

Il difensore classe 1998 Federico Gatti del Frosinone sta attirando su di sé le attenzioni di tanti club italiani a suon di buone prestazioni in Serie B: finora 3 goal in 18 presenze. Secondo Sky Sport su di lui ci sono Juventus, Torino e Napoli, con i granata che sembravano veramente vicini ad assicurarselo qualche giorno fa. Il difensore ovviamente sogna la Serie A e servirebbe a tutte le squadre in questione.

I granata potrebbero perdere il loro perno Gleison Bremer sotto gli occhi delle due milanesi, la Juventus ha una difesa centrale piuttosto avanti con l’età se si esclude De Ligt che però potrebbe anche essere ceduto a sua volta, infine gli azzurri molto probabilmente non riscatteranno Tuanzebe dopo aver ceduto Manolas. Insomma si può scatenare una vera e propria asta su di lui.