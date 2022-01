Napoli vicinissimo a Matias Olivera per giugno

Il Napoli continua a trattare il terzino sinistro del Getafe Matias Olivera. Gli azzurri inizialmente volevano portare l’uruguaiano in città già in questa sessione di mercato ma gli spagnoli non hanno voluto privarsi adesso di un titolare fisso. Secondo Sky Sport però mancano pochi dettagli per sbloccare la trattativa per la prossima stagione con la formula di un prestito con obbligo di riscatto a 11 milioni di euro più tre di bonus.

Il Napoli così potrebbe risolvere l’annoso problema sulla fascia sinistra visto Ghoulam purtroppo per lui non dava le adeguate garanzie dal punto di vista fisico dopo il doppio infortunio al ginocchio. L’algerino tra l’altro non vedrà rinnovato il proprio contratto in scadenza, Olivera quindi sarà il sostituto vero e proprio di Ghoulam.