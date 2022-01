Il Psg tenta il colpaccio: Pogba a “costo zero”

Il Paris Saint-Germain punta con decisione su Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il centrocampista è il principale obiettivo del club parigino per la prossima stagione. L’ex Juve ha il contratto in scadenza con il Manchester United e non sembra intenzionato a rinnovare.

Il Psg potrebbe quindi prelevare il giocatore francese da svincolato, ovviamente garantendogli un contratto da top player. Leonardo, dunque, in vista di un possibile addio di Kylian Mbappé (anche lui ha il contratto in scadenza a giugno), potrebbe rispondere con un grande colpo in entrata. Ingaggiare Pogba senza pagare il cartellino, infatti, sarebbe un affare super, visto che stiamo parlando di uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Occhio ai possibili sviluppi su questo fronte.