I nerazzurri devono guardarsi dalle offerte non solo per i forti giocatori della Prima Squadra ma anche per i possibili talenti del futuro. Nel panorama calcistico italiano, emerge la figura di un giovane talento che sta riscuotendo grande successo sia in patria sia sotto l’occhio attento di club prestigiosi. Si tratta di un giovane attaccante di proprietà dell’Inter che sta dimostrando di possedere qualità non comuni, capaci di attirare su di sé l’attenzione di alcune delle squadre più blasonate del calcio italiano, tra cui spicca il Napoli. La crescita di un talento Francesco Pio Esposito, è cresciuto nella Primavera nerazzurra come anche i suoi due fratelli Sebastiano e Salvatore. Il più giovane si è distinto per le sue prestazioni e per i suoi numeri realizzativi eccellenti sia con lo Spezia che con la nazionale Under 21, tanto da diventare un bersaglio per i club che cercano di rafforzare il proprio […]

