Gli azzurri si trovano in vetta alla classifica ma l’allenatore azzurro ha bisogno di puntellare la rosa in diversi reparti.

Nel fervente panorama del calcio italiano, due tra le più importanti squadre della Serie A, Milan e Napoli, sembrano avere un obiettivo trasferimento comune che sta animando le discussioni del mercato invernale.

Questo giocatore sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni eccezionali, diventando così un pezzo pregiato nel puzzle degli acquisti della prossima sessione di mercato.

L’esigenza dei rossoneri

La squadra rossonera ha un’esigenza prioritaria rispetto alle altre per quel che riguarda il calciomercato: serve un vice di Youssouf Fofana. Ci sarebbero altre lacune in altre zone di campo ma sarebbero secondarie: ad esempio serve anche un vice per Theo Hernandez.

Panchina da allungare

La squadra allenata da Antonio Conte sta vivendo una fase di rinnovamento della rosa, come dimostrato dalla decisione del tecnico di non utilizzare praticamente mai Rafa Marin, arrivato dal Real Madrid per 12 milioni di euro, e di invitare Juan Jesus a trovare un nuovo club. In generale il Napoli sembra piuttosto completo negli 11, molto meno in quanto a profondità di organico.

Patrick Dorgu

Un obiettivo condiviso

Milan e Napoli, come riporta il Corriere della Sera, si trovano in competizione per assicurarsi le prestazioni di Patrick Dorgu. Il giocatore, che attualmente veste la maglia del Lecce, si è distinto per le sue qualità difensive e la sua abilità nel contribuire alle fasi di attacco, caratteristiche che lo rendono particolarmente attraente per i club alla ricerca di rinforzi sulla fascia.

La mossa degli azzurri

Conte ha individuato nel danese l’elemento perfetto per rafforzare la propria difesa e, secondo quanto riportato, il Napoli sarebbe pronto a investire 40 milioni di euro per acquisirlo già nella finestra di trasferimento di gennaio, lasciandolo poi a Lecce in prestito fino al termine della stagione.

Leggi l’articolo completo Il Napoli punta a scippare l’obiettivo al Milan già a gennaio con una grossa offerta, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG