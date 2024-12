Un match estremamente importante attende i rossoneri stasera nella casa della Dea.

In vista di una partita fondamentale per le ambizioni scudetto del Milan, la sfida contro l’Atalanta al Gewiss Stadium si preannuncia come un vero e proprio snodo cruciale per la stagione dei rossoneri.

Durante la trasmissione ‘L’ascia raddoppia‘ di Cronache di Spogliatoio, esperti del calibro di Giuseppe Pastore, Fabrizio Biasin e Stefano Borghi hanno analizzato le prospettive della squadra meneghina in vista di questo importante appuntamento sportivo. Una domanda ha catalizzato l’attenzione: un’eventuale vittoria contro l’Atalanta può realmente spianare la strada al Milan verso lo Scudetto? La risposta di Stefano Borghi, telecronista e giornalista di SKY, coglie in pieno i nodi cruciali del dibattito.

I cambi tattici di Fonseca

Uno degli aspetti più analizzati e discussi riguarda il rendimento difensivo del Milan. Borghi evidenzia come, nonostante un’ottima prestazione a Madrid e un approccio tattico che ha visto la squadra adottare con successo una difesa a cinque, i problemi in fase difensiva, soprattutto nelle letture individuali e di reparto, restino una costante preoccupazione. La mossa dell’allenatore portoghese è stata vincente contro il Real Madrid ma gli si è rivoltata contro nel match pareggiato con la Juve.

La possibile chiave di volta

In questo contesto di riflessione sulla partita e sulle prospettive future del Milan, emerge anche la figura di Alvaro Morata quale possibile fattore determinante per superare le difficoltà incontrate dall’attacco milanista. La sua presenza in campo potrebbe rappresentare quella “carta” in grado di fare la differenza nelle partite cruciali che attendono i rossoneri, offrendo soluzioni offensive innovative e potenzialmente efficaci contro avversari come l’Atalanta.

Malick Thiaw

Cosa serve per rientrare nella lotta vertice

Nonostante la possibilità di ottenere un risultato positivo a Bergamo, Borghi sottolinea come una singola vittoria, per quanto importante, non sarebbe di per sé sufficiente a rilanciare definitivamente il Milan nella corsa allo Scudetto. I problemi di fondo evidenziati necessitano di soluzioni rapide e concrete, soprattutto in termini di continuità di rendimento e affidabilità difensiva. Solo superando queste criticità i rossoneri potrebbero aspirare a recuperare i punti necessari per impensierire i leader del campionato.

