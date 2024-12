Il portoghese in conferenza pre Bergamo si dimostra decisamente sicuro di sé e del suo Milan mentre, dalle pagine della Gazzetta, il grande ex non usa mezzi termini.

Ormai nel cuore del campionato di Serie A, ci aintroca di fronte a una sfida come Atalanta-Milan di questa sera che ha il sapore di un vero e proprio esame di maturità per il Milan di Paulo Fonseca, deciso a continuare il suo percorso di vittorie.

La contrapposizione tra due stili di gioco ben definiti e l’esaltazione delle qualità individuali all’interno di un progetto collettivo ben strutturato saranno i protagonisti di questa giornata. Tra elementi chiave, dichiarazioni del portoghese ed il monito di Arrigo Sacchi introduciamo così il match di questa sera.

Un test decisivo

La compagine rossonera, alla vigilia di una trasferta che si prospetta decisiva per le sorti del campionato, non nasconde le sue ambizioni. Paulo Fonseca in conferenza stampa pre match ha puntato sul trasportare l’ottimismo e la fiducia raccolti nelle ultime tre vittorie consecutive anche a Bergamo, sottolineando però la difficoltà insita nell’affrontare una squadra in stato di grazia come l’Atalanta. Il Milan in questo momento segna ma pare aver anche ritrovato una buona solidità difensiva e, contro il gioco rapido e mortifero dei nerazzurri di Gasperini sará un vero test probante.

Fonseca spavaldo con filosofia

Il tecnico portoghese, pur consapevole della solidità e dell’alta forma dell’avversario, tiene a ribadire che non ci sarà una rivoluzione nell’undici titolare. La continuità e l’equilibrio ritrovati sembrano essere le parole d’ordine per il Milan, che conta di scendere in campo con la formazione vincente dell’ultimo incontro di campionato contro l’Empoli. Paulo Fonseca è sicuro di sé e si lascia andare ad una frase che non lascia spazio ad interpretazioni: “Non firmerei per un pareggio. Io voglio sempre vincere”.

Paulo Fonseca

L’avvertimento di Arrigo Sacchi

Atalanta-Milan si preannuncia come un incontro che terrá la tensione alta sui fronti tecnico, tattico e emotivo. Due squadre che, nonostante partano da presupposti diversi, mirano entrambe alla vittoria, rifiutando l’idea di un compromesso. Arrigo Sacch dalle pagine odierne della Gazzetta dello Sport elogia la Dea per la sua capacità di trasportare idee tattiche vincenti in campo a gran velocitá e, dopo aver identificato in Lookman e Reijnders gli uomini potenzialmente decisivi del match avverte i rossoneri con queste parole: “Milan, resisti solo se giochi da gruppo”.

