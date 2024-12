Questa sera il Milan a Bergamo deve dimostrare che le ultime tre vittorie consecutive non sono un fuoco di paglia. Fonseca ha deciso i suoi undici mentre Gasperini medita di cambiare.

Nel pieno dicembre della Serie A, il confronto tra Atalanta e Milan si appresta a diventare un vero e proprio crocevia per le ambizioni stagionali delle due squadre. Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo i rossoneri cercheranno la vittoria per accorciare le distanze in classifica e rilanciare le proprie speranze di lotta per le posizioni di vertice.

Tuttavia, la strada verso il successo non sarà facile, data l’ottima forma dimostrata dall’Atalanta, attualmente seconda in campionato ad un solo punto di distanza dal Napoli capolista. Analizziamo quindi le probabili formazioni di questo scontro che sicuramente è il match più interessante di questo weekend calcistico italiano.

Continuitá o sorprese?

Questa partita si prospetta come un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre, con l’Atalanta che cerca di mantenere il passo del Napoli ed il Milan che ambisce a riavvicinarsi alla vetta. Le scelte tattiche di Gasperini e Fonseca saranno determinanti per l’esito finale del match. Stando alle probabili formazioni i due tecnici adotteranno approcci diversi per questo match tra chi esplorerà nuove soluzioni senza stravolgere la squadra e chi invece privilegerá una continuità degli uomini in campo rispetto alle ultime prestazioni. Sarà interessante vedere come questi schieramenti strategici si tradurranno sul campo, in una partita che promette scintille tra due squadre sicuramente votate al gioco d’attacco come i numeri dimostrano.

La strategia di Gasp

L’Atalanta, guidata da Gian Piero Gasperini, sembra intenzionata a presentare una sorpresa rispetto all’undici che ha trionfato contro la Roma. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, supportato in difesa dal trio Kossounou, Hien e Kolasinac, con Bellanova e Ruggeri pronti a occupare le fasce. Il centrocampo vedrà la presenza della coppia Ederson-De Roon, mentre in attacco ci potrebbe essere un escluso eccellente. De Ketelaere e Lookman sono i principali candidati per guidare l’offensiva, con Pasalic a supporto e l’esclusione, almeno dall’inizio, del riferimento principe offensivo e capocannoniere della Serie A Matteo Retegui.

Mateo Retegui

Le scelte di Fonseca

Sullo schieramento opposto, il Milan di Paulo Fonseca potrebbe presentare uno schieramento più vicino possibile all’undici vittorioso contro l’Empoli. Maignan sarà confermato in porta, con una difesa formata da Gabbia e Thiaw al centro edEmerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce. A centrocampo, il duo Reijnders-Fofana costituisce l’insostituibile asse portante, mentre in attacco Morata sarà la punta di riferimento, supportato da Musah, Pulisic e Leao alle sue spalle riproponendo così uno schieramento offensivo in grado di dare maggior copertura come visto per la prima volta in stagione a Madrid.

