Le rivelazioni dell’esperto di Sportitalia aggiungono un altro nome importante al casting rossonero per il centrocampo ed il giocatore non è uno qualsiasi.

Nel panorama del calciomercato, sempre effervescente e ricco di speculazioni, il Milan si muove alla ricerca di nuove pedine per rafforzare la propria rosa.

Sotto la lente d’ingrandimento dei rossoneri, emerge ora un nome fatto dall’esperto di Sportitalia Francesco Letizia che sembra aver catturato l’attenzione di una figura chiave del club rossonero, Geoffrey Moncada.

Necessitá tattiche

Al centro delle riflessioni sul futuro assetto del Milan, c’è la visione tattica dell’allenatore, Paulo Fonseca. La squadra, nella sua attuale composizione si giostra su di un duo di centrocampo che, a volte, si maschera da trio con l’aggiunta di un giocatore come Loftus-Cheek che va ad agire quasi da trequartista. Questa prospettiva solleva la necessità di avere un giocatore in più capace di giostrarsi nel ruolo di mezzala con propensione offensiva senza per forza andare a scomodare le abilità decisamente più da attaccante di un Christian Pulisic che il ruolo da trequartista lo ha più volte coperto.

Dinamiche di mercato

Nel delicato equilibrio del calciomercato vari nomi sono emersi per il centrocampo del Milan ma sempre inerenti a giocatori con caratteristiche più da registi o mediani difensivi. È il caso dei nomi di Ricci, Belahyane e Bondo ad esempio che differiscono notevolmente dalle caratteristiche tecniche necessarie a ricoprire il ruolo di mezzala o del trequartista. È necessario, ovviamente, che le mosse del Milan tengano conto non solo delle valutazioni tecniche e tattiche ma anche di quelle economiche, fondamentali in un mercato sempre più competitivo.

Geoffrey Moncada

Il pallino di Moncada

Cosi si è espresso Francesco Letizia sul canale YouTube di calciomercato.it: “Mi piace molto Angelo Stiller, che so che piace molto a Moncada. Può dare al Milan un salto di qualità ulteriore”. Angelo Stiller, centrocampista classe 2001, si sta facendo notare per le sue prestazioni con la maglia dello Stoccarda. La sua abilità non solo come mezzala ma anche in una posizione più avanzata nel cuore del campo lo rende un elemento particolarmente versatile. Le sue capacità di lettura del gioco, unitamente alla propensione all’assist ne fanno un centrocampista di grande talento e visione. Giá entrato nel giro della nazionale tedesca ad ora è valutato circa 30/35 milioni di Euro.

