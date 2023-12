Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha recuperato dall’infortunio e sarà presente nel match con l’Inter? Le ultime su di lui

La Gazzetta dello Sport fa il punto delle condizioni del Napoli, chiamata oggi alla difficile sfida contro l’Inter. Piotr Zielinski dovrebbe esser presente, con i riflettori di mercato puntati addosso, compresi quelli dei nerazzurri.

NAPOLI INTER- Non è un gran momento per i difensori del Napoli. Ieri per una lombalgia si è fermato in allenamento anche Alessandro Zanoli, dunque di fatto Walter Mazzarri ha solo Di Lorenzo come esterno di ruolo e gli restano disponibili solo cinque difensori per quattro posizioni in campo. E così il tecnico sta pensando a quale sia la soluzione migliore da opporre all’attacco più forte del campionato. È probabile che venga spostato a sinistra il brasiliano Natan, che ha ricoperto già questo ruolo quando giocava nel Bragantino in Sudamerica

In mezzo il posto di Natan dovrebbe prenderlo il norvegese Leo Ostigard. In alternativa c’è l’altro brasiliano, il più esperto Juan Jesus che può giocare sia centrale, sia esterno, come ha fatto mercoledì nella gara di Champions a Madrid. Invece ha recuperato la botta subita al Bernabeu, Piotr Zielinski che dovrebbe essere regolamente al suo posto in mediana, con Lobotka e Anguissa. Insomma Mazzarri dovrebbe confermare le scelte fatte con il Real, a parte questo eventuale cambio in difesa oltre all’inserimento dall’inizio di Osimhen che ormai sta recuperando la condizione migliore.

