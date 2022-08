Il trequartista georgiano ha impattato alla perfezione nel campionato italiano e ora è chiamato a confermarsi ad alti livelli.

Chi ben comincia è a metà dell’opera e Khvicha Kvaratskhelia di certo non si è fatto mancare nulla nelle prime due giornate di Serie A. Il georgiano ha segnato di testa e con entrambi i piedi, da dentro e da fuori l’area di rigore: Luciano Spalletti morde il freno giustamente per non mettergli troppa pressione addosso ma la piazza già lo adora.

Il Corriere dello Sport rivela qualche retroscena della trattativa che lo ha portato in Campania elogiando le qualità di Cristiano Giuntoli che lo seguiva addirittura da 3 anni. È stato pagato solamente 10 milioni e già ora ne vale molti di più, piaceva anche all’attuale direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici che lo voleva acquistare nei suoi anni juventini a non solo.

