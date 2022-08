Allegri e la dirigenza della Juventus si incontreranno oggi per un summit di calciomercato: ecco di cosa parleranno

Nella giornata di oggi è in programma in casa Juventus un summit tra Allegri e la dirigenza bianconera. Di cosa si parlerà nell’incontro?

In primis si dovrà decidere su quale attaccante puntare, con Milik al momento in vantaggio su Depay e Arnautovic per una maglia del reparto offensivo di questa nuova stagione. Subito dopo il tema Paredes, al momento bloccato viste le mancate cessioni di Arthur e Rabiot, ma con un’altra uscita l’argentino potrebbe finalmente arrivare in bianconero. Possibile poi che si parli anche di difensori, visto che Rugani continua ad essere molto richiesto in Serie A.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo Juventus, oggi summit di mercato tra Allegri e la dirigenza: i temi della discussione proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG