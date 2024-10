Gli azzurri hanno superato il primo vero esame della propria stagione andando a vincere a San Siro contro i rossoneri. Nella cornice dello stadio Meazza, il Napoli si è imposto per 2-0 sul Milan in una partita che ha offerto spunti interessanti non solo per il risultato finale, ma anche per le dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro. Kvicha Kvaratskhelia, autore del gran goal che ha chiuso il primo tempo sul 2-0 per i suoi, ha condiviso riflessioni cariche di ambizione e fiducia sul futuro della sua squadra. Vittoria fondamentale La partita contro il Milan era un primo vero e proprio banco di prova per il Napoli. Il successo ottenuto non solo ha rafforzato la posizione della squadra in classifica, ma ha anche inviato un segnale chiaro a tutte le rivali: il Napoli è qui per competere al massimo livello. La situazione I partenopei sono sempre più soli in vetta alla […]

Leggi l’articolo completo Il Napoli vince: Conte fa melina ma Kvaratskhelia no, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG