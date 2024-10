L’ex asso portoghese è ancora legatissimo ai colori nerazzurri e li considera tutt’ora i favoriti per lo scudetto anche se il Napoli di Conte non sará un avversario facile.. Luis Figo, leggenda del calcio mondiale e Pallone d’oro del 2000, ha recentemente espresso il suo affetto e le sue previsioni riguardo al campionato italiano, in particolare sulla lotta per lo scudetto, evidenziando la sua preferenza e fiducia nell’Inter, squadra con cui ha condiviso anni significativi della sua carriera. Con un passato glorioso tra le file del Real Madrid e poi dell’Inter, il portoghese ha condiviso le sue riflessioni sul mondo del calcio attuale, attraverso commenti che spaziano dal valore dell’Inter nella competizione italiana al ricordo del suo trionfo personale con il Pallone d’oro. L’affetto di Figo per l’Inter Nonostante sia passato del tempo dal suo addio al calcio giocato, l’amore di Figo per l’Inter rimane invariato. Il portoghese, con entusiasmo, […]

