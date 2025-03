Il Newcastle fissa il prezzo per il ritorno di Tonali al Milan

Il club inglese ha acquistato Tonali per 55 milioni di sterline nell’estate del 2023, ora quanto chiederebbe per cederlo? Il giornalista britannico Lee Ryder fissa un prezzo.

Nella partita di ieri sera tra Italia e Germania c’è stato spazio per l’ennesimo dolore al cuore in questa stagione per i tifosi rossoneri: Sandro Tonali apre il piattone, gonfia la rete e va ad esultare sotto la curva sud. Inutile dire quanto i milanisti sentano la mancanza del centrocampista, un giocatore che incarnava i valori del Diavolo e che speravano potesse diventare il capitano per gli anni a venire. Questo è uno dei motivi per cui i sostenitori milanisti continuano ad inveire contro la società con cori dispregiativi: non si riconoscono più in questo Milan.

L’avventura di Sandro in Inghilterra

La storia tra Tonali e il Newcastle non è partita nel migliore dei modi a causa della squalifica per il caso calcioscommesse che ha fatto saltare al numero 8 gran parte della prima stagione. I tifosi bianconeri, però, non hanno mai fatto mancare il supporto all’italiano che ha risposto sul campo trascinando il Newcastle alla vittoria nella Carabao Cup, primo trofeo dopo oltre 70 anni per i Magpies. In Inghilterra sono pazzi di lui: forza fisica, grande passo e tanto agonismo sommati alla qualità sono il mix perfetto per un centrocampista ‘box-to-box’ come piace ai britannici. Sandro è arrivato per una cifra intorno ai 55 milioni di sterline nell’estate del 2023: un investimento molto importante ma che è già stato ripagato ampiamente.

Il Newcastle fissa il prezzo per Tonali

Il giornalista inglese Lee Ryder è intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it per parlare dell’avventura dell’azzurro a Newcastle. In particolare, ha fatto riferimento alla cifra che potrebbero chiedere i Magpies per cedere il centrocampista italiano: serve staccare un assegno da 90 o addirittura da 100 milioni per convincere i bianconeri, numeri totalmente fuori scala per il calcio italiano. Se queste dovessero essere realmente le condizioni per un ritorno di Sandro al Milan, i tifosi rossoneri possono già mettersi il cuore in pace: sarebbe una trattativa veramente impossibile per le disponibilità del Diavolo.

