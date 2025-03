Dalla Spagna: il Milan vuole sostituire Tomori con un big del Real Madrid

Il Milan pensa a un difensore del Real Madrid per sostituire Tomori, che potrebbe partire in estate.

In casa Milan si lavora già in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di ricostruire una rosa competitiva e pronta a lottare per i vertici della Serie A, tra l’altro negli ultimi giorni si sta parlando di un gradito ritorno in terra rossonera. Tra i tanti temi caldi c’è quello legato alla difesa, reparto che necessita di rinforzi. I rossoneri stanno pianificando diversi interventi per rinforzare ogni zona del campo, ma è chiaro che la retroguardia sarà una delle priorità, soprattutto considerando alcune possibili partenze eccellenti.

Il Milan valuta cambiamenti in difesa

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Fikayo Tomori sarebbe uno dei principali indiziati a lasciare il Milan in estate. Il difensore inglese era già stato vicino al trasferimento al Tottenham lo scorso inverno, ma l’affare sfumò per volontà del giocatore. Ora, però, la sua cessione sembra più concreta e i rossoneri potrebbero incassare circa 25 milioni di euro. Per sostituirlo, il Milan ha messo nel mirino Raul Asencio, centrale del Real Madrid che sta trovando spazio sotto la guida di Carlo Ancelotti. Il classe 2003 va in scadenza nel 2026 e senza rinnovo potrebbe essere ceduto a cifre non troppo elevate. Quindi, si tratterrebbe di una buona opportunità per il Milan considerando anche la giovane età del difensore.

I rossoneri monitorano la situazione in Spagna

Il Milan segue attentamente la situazione contrattuale di Asencio, condividendo l’interesse con club come il Liverpool. La speranza rossonera è che il Real Madrid non riesca a trovare un accordo per il rinnovo del giovane difensore, aprendo così uno spiraglio per una possibile trattativa nella prossima finestra di mercato. Il club di via Aldo Rossi intende approfittare delle opportunità che il mercato estivo offrirà, cercando rinforzi di qualità a condizioni vantaggiose.

