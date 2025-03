Maignan, addio. Per la Gazzetta il Milan ha un piano…

Il Milan valuta la cessione di Maignan in estate: il rinnovo dipenderà solo dai risultati in questo complesso finale di stagione.

Il Milan si trova di fronte a un bivio per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan. L’estremo difensore francese, considerato uno dei migliori portieri della Serie A, non è certo di prolungare la sua avventura in rossonero. Le strategie di mercato della dirigenza dipenderanno molto dal finale di stagione e, in particolare, dalla qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per definire il budget a disposizione e le mosse da attuare. Le novità non finiscono qui, poiché sono davvero tanti i cambiamenti attesi per la nuova stagione rossonera.

La Champions decisiva per il rinnovo del portiere

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, il Milan avrebbe già preso una decisione di massima: il rinnovo di Maignan avverrà solo se il club riuscirà a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In caso contrario, la cessione del portiere classe 1995 potrebbe diventare una necessità per garantire equilibrio al bilancio e finanziare la campagna acquisti. La valutazione di Maignan si aggira attualmente sui 35 milioni di euro e diverse big europee lo osservano con attenzione.

Il Milan si tutela e pianifica il futuro tra i pali

La dirigenza rossonera, consapevole del rischio di perdere uno dei suoi giocatori chiave, sta già vagliando possibili alternative per la porta. La priorità, tuttavia, resta ancora legata all’esito della stagione: l’ingresso tra le prime quattro sarà determinante non solo per Maignan, ma anche per altri big della rosa. Intanto, i tifosi sperano che il club possa trattenere il portiere francese e consolidare una base solida in vista della prossima stagione.

