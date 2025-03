RedBird vende? Il giornalista de “Il Sole 24 Ore” fa il punto della situazione

Secondo “Il Sole 24 Ore”, RedBird non avrebbe intenzione di cedere il Milan, ma gli scenari futuri restano aperti.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di una possibile cessione del Milan da parte di RedBird Capital. Il fondo americano, proprietario del club rossonero, è stato al centro di indiscrezioni che vedevano alcuni gruppi arabi interessati all’acquisizione, tra l’altro proprio cardinale, in questi giorni, è stato preso di mira da pesanti attacchi da parte di una leggenda rossonera. A far luce sulla situazione è stato Carlo Festa, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, che ha chiarito come al momento RedBird non sia intenzionata a vendere la società.

RedBird continua il progetto rossonero

Secondo queste ultime indiscrezioni, RedBird avrebbe piena fiducia nel piano di sviluppo tracciato finora, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del Milan sia in campo nazionale e sia a livello internazionale. Il fondo di Gerry Cardinale intende proseguire il progetto sportivo ed economico, che include la costruzione del nuovo stadio e il consolidamento di una rosa giovane e sostenibile. L’idea è quella di valorizzare l’investimento attraverso una crescita progressiva, puntando su un mix di risultati sportivi, sviluppo commerciale e nuove infrastrutture. Sempre Carlo Festa ha risposto su X a una domanda specifica, ovvero “se ci sono potenziali acquirenti del Milan”. Carlo Festa ha risposto: “No. Al momento no. Ma quello che si dice in ambienti finanziari è che sarà prima Cardinale a vendere il Milan e dopo Oaktree a cedere l ‘Inter”.

Futuro in evoluzione, ma nessuna cessione imminente

Nonostante le smentite, Festa ha comunque sottolineato che RedBird resterà vigile su eventuali opportunità future. In linea con la logica dei fondi d’investimento, il Milan non è considerato un asset “non vendibile”, ma l’intenzione principale è quella di portare avanti il percorso intrapreso, senza la pressioni in ambiti societari di vendere la società. Al momento, quindi, nessuna trattativa è in corso e RedBird continuerà a guidare il club nei prossimi anni, salvo offerte particolarmente rilevanti che potrebbero modificare gli scenari.

