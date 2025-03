Lui e Gimenez la nuova coppia d’attacco del Milan, il profilo di lusso fa già sognare: “pronta” l’offerta per vestirlo di rossonero

Lui e Gimenez la nuova coppia d’attacco del Milan, il profilo di lusso fa già sognare. L’indiscrezione svela il possibile partner di Gimenez.

Il Milan è pronto a invertire la rotta a partire dalla prossima stagione. Gli intenti sono chiari e molto decisi, e le scelte da compiere saranno determinanti per il futuro. La società rossonera dovrà affrontare una missione difficile, soprattutto alla luce di un possibile “tradimento” che potrebbe concretizzarsi a fine stagione, con un talento chiave pronto a dire sì all’Inter. Nonostante ciò, il Milan non si arrende e ha già delle idee chiare. Una di queste, in particolare, sta prendendo sempre più piede, suscitando ottimismo per il riscatto che tutti auspicano.

Il futuro di Camarda e la necessità di un nuovo attaccante

Il reparto offensivo del Milan sarà stravolto, come confermato dalle ultime voci riguardanti Camarda, che potrebbe sorprendentemente lasciare il club a giugno. Con Abraham pronto a fare ritorno definitivo alla Roma, i rossoneri dovranno necessariamente cercare un nuovo attaccante da affiancare a Gimenez. Proprio in queste settimane, dalla Spagna emerge un’indiscrezione che fa battere forte il cuore dei tifosi del Milan: un nome che potrebbe rappresentare il colpo di mercato per rinforzare l’attacco e riportare entusiasmo in un reparto che, ora più che mai, necessita di nuova linfa.

Le indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile trasferimento di Ángel Correa al Milan prendono piede in un momento in cui la squadra rossonera avverte l’esigenza di rafforzare il proprio attacco. La potenziale partenza di alcuni pezzi pregiati dell’attuale organico rende infatti necessaria l’aggiunta di nuovi elementi capaci di garantire versatilità e profondità alla squadra. In questo scenario, la figura di Correa, con la sua abilità di adattarsi a svariate posizioni offensive, risalta come una soluzione ideale per gli schemi tattici di Conceicao. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante argentino. Questa proposta di acquisto, per quanto possa sembrare adeguata alla valutazione del giocatore, dovrà comunque incontrare il favore dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo, per il quale Correa ha finora rappresentato un elemento di valore, dovrebbe infatti ponderare la cessione di un atleta che, nonostante il minor spazio ottenuto recentemente, ha sempre svolto un ruolo centrale nelle strategie tecniche di Diego Simeone.

