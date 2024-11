I deludenti due pareggi consecutivi seguiti al lampo di Madrid hanno riportato i rossoneri sulla terra ed ora l’aria che si respira a Milanello è pesante. Parola di chi da quelle parti è di casa.

Tra le maglie rosse e nere del mondo Milan, la tensione sembra crescere man mano che la stagione avanza, portando con sé una serie di risultati altalenanti che hanno messo sotto i riflettori il lavoro dell’allenatore Paulo Fonseca.

Con la Champions League che incombe come un banco di prova decisivo per le aspirazioni del club, le voci di corridoio e le analisi degli esperti cominciano a delineare un quadro preoccupante per il futuro del tecnico portoghese al timone della squadra.

Il difficile momento del Milan

Sotto la guida di Paulo Fonseca, il Milan si trova davanti a una sfida cruciale che potrebbe rivelarsi determinante per il percorso del club in questa stagione. Con una non-stop di match tra campionato e Champions da qui a fine anno, i rossoneri si approcciano alla possibilità di accedere agli ottavi di finale in Europa e all’obbligo di recuperare terreno in campionato, ma per farlo dovranno superare avversari ostici e dimostrare una continuità di risultati che fino ad ora è mancata. Dopo il pareggio deludente contro la Juventus, seguito a quello ancora più duro da digerire pre sosta a Cagliari, le domande sulla capacità di Fonseca di guidare la squadra verso una positiva continuità diventano sempre più pressanti.

La preoccupazione serpeggia

All’interno del Milan, secondo il punto di vista privilegiato dello storico giornalista ed icona di Milanello Franco Ordine, l’atmosfera è tutt’altro che serena. Il recente incontro della Juventus ha lasciato strascichi pesanti non solo sulla classifica, ma anche sull’immagine stessa del club, provocando malcontento ed interrogativi sulla scelta di Fonseca come guida tecnica. Secondo Ordine la presenza di figure chiave come Ibrahimovic e Moncada a Milanello sembra riflettere la crescente preoccupazione sulle dinamiche interne alla squadra e sulla maturità di alcuni suoi componenti, mettendo in discussione non solo il lavoro dell’allenatore ma anche l’atteggiamento generale del gruppo.

Franco Ordine

Paulo Fonseca sotto esame

L’immagine che il Milan ha mostrato finora è quella di una squadra capace di decisi alti (come nel derby ed al Bernabeu) e troppi pericolosi bassi, in grado di entusiasmare con prestazioni di rilievo per poi cadere in momenti di sconfortante mediocrità. Questa doppia faccia ha alimentato dubbi sulla solidità del progetto sportivo di Fonseca e sulla sua capacità di trasformare il potenziale in risultati concreti. Le affermazioni ottimiste del tecnico portoghese, come la persistente fiducia espressa nella lotta per lo scudetto, sembrano suonare vuote di fronte ad una classifica che non rispecchia le aspettative pre-stagione.

Leggi l’articolo completo Il noto milanologo si esprime sull’umore in casa Milan e non usa mezzi termini, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG