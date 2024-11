I nerazzurri probabilmente diranno addio a Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza a giugno: l’obiettivo è rimpiazzarlo con un profilo giovane. Quando il mercato invernale è lontano ma non troppo, un affare inizia ad emergere all’orizzonte. La dirigenza dell’Inter è pronta a cogliere l’opportunità di un acquisto vantaggioso, proposto a una cifra significativamente ridotta rispetto alle aspettative iniziali. L’aspetto da correggere La rosa attuale, nonostante i successi, ha mostrato delle vulnerabilità, in particolare nel reparto arretrato, visto che il numero di gol subiti ha sollevato più di un interrogativo. Queste considerazioni hanno spinto la dirigenza a cercare soluzioni adeguate, orientando la ricerca verso un rinforzo di qualità disponibile a una cifra accessibile. Verso l’addio L’Inter si trova a fronteggiare la necessità di ristrutturare il suo reparto difensivo, specialmente alla luce della probabile partenza di de Vrij a parametro zero e nonostante i rinnovi di Darmian e Acerbi. […]

Leggi l’articolo completo Il nuovo obiettivo per la difesa dell’Inter gioca nella Liga, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG