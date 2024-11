L’ex centrocampista francese si è appena insediato sulla panchina rossoblù ma avrebbe già chiesto due giocatori nerazzurri. Patrick Vieira, figura leggendaria del calcio come giocatore ed ora impegnato nel difficile percorso da allenatore, ha scelto l’Italia e in particolare il Genoa per rilanciarsi. Il suo ritorno nei campi italiani non solo rievoca il suo passato glorioso come centrocampista, ma apre anche nuove possibilità per il club ligure, attualmente in cerca di una svolta per evitare i fantasmi della retrocessione. Questo scenario introduce una serie di mosse strategiche mirate a rinvigorire la squadra con nuovi talenti, alcuni dei quali potrebbero arrivare direttamente dall’Inter. La sfida La squadra ligure vive un momento complicato, segnato da un avvio di stagione non soddisfacente che ha portato all’esonero dell’ex allenatore Alberto Gilardino. Con lo spettro della retrocessione sempre più pressante, il compito di Vieira sarà quello di infondere nuova energia e speranza all’interno del club. […]

