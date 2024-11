Il Milan tenta il colpo a sorpresa, nel mirino di Furlani un ex Real Madrid che ora sta brillando. Il Club di Via Aldo Rossi studia l’affare.

In vista della fondamentale stagione che attende, il Milan si affaccia sul mercato con decisione e uno degli obiettivi principali sembra poter un ex Real Madrid di grande spicco, un giocatore che ora sta brillando e incantando tutti.

Con una stagione all’insegna dell’eccellenza, il giocatore ha dimostrato di essere uno dei pilastri della propria squadra, suscitando l’interesse di Geoffrey Moncada e della dirigenza rossonera, sempre attenta a cogliere le opportunità che il mercato può oiffrire.

Dal mercato al campo: obiettivo vincere

Il Milan è chiamato a un pronto riscatto oggi alle 18.45 in quel di Bratislava, soprattutto dopo il passaggio a vuoto contro la Juventus in campionato. Vincere significherebbe avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di Champions League, un obiettivo che gli uomini di Fonseca non vogliono e non possono lasciarsi sfuggire viste anche le cattive prestazioni in campionato che, al momento, allontanano la squadra dal quarto posto in classifica. Se da una parte il Milan deve dare risposte sul campo, si attendono risposte anche fuori dal campo attraverso l’innesto di un paio di colpi che possano accrescere il livello della rosa, offrendo a Fonseca anche unua maggiore rosa di scelta.

Ecco il colpo inaspettato, l’ex Real Madrid nel mirino di Furlani

Il Milan – scrive Milanlive.it – nel suo sforzo costante di migliorare e consolidare la squadra, pone gli occhi su Mario Gila della Lazio Il giovane spagnolo, classe 2000, ha saputo farsi valere come uno dei difensori più promettenti della Serie A, rivelando doti sia in fase difensiva che in quella di impostazione del gioco. La dirigenza rossonera, guidata da un attento scout come Geoffrey Moncada, sa bene quanto sia prezioso incorporare nel proprio schema giocatori già affermati nel campionato italiano, e Gila rappresenta un’opzione più che valida. Mario Gila non è solo un talento emergente, ma è diventato una colonna portante della difesa laziale, tanto da essere blindato con un contratto fino al giugno 2027. Nonostante questo, il giocatore, precedentemente nelle file del Real Madrid, potrebbe presto vedere rinnovato il suo accordo, con un conseguente adeguamento dell’ingaggio verso l’alto. La valutazione di circa 20 milioni di euro fatta dalla Lazio potrebbe essere alla portata del Milan, soprattutto considerando la possibile partenza di Tomori, corteggiato da diversi club della Premier League, che potrebbe lasciare in cassa una somma considerevole per reinvestimenti.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La concorrenza non dorme

Uno dei nodi principali che il Milan dovrà sciogliere nella corsa a Mario Gila è rappresentato dalla concorrenza. Non soltanto altri club italiani, ma anche grandi realtà europee come l’Atletico Madrid hanno mostrato interesse per il difensore spagnolo. Questo scenario competitivo potrebbe influenzare la strategia di approccio del Milan, che dovrà valutare attentamente le mosse da fare per assicurarsi un giocatore così centrale nelle dinamiche difensive della Lazio e con un futuro professionale promettente.

