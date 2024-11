Il noto procuratore Federico Pastorello ha tra i suoi assistiti anche l’estremo difensore azzurro che ha il contratto in scadenza. Federico Pastorello ha parlato di Alex Meret a Calciomercato.it. “Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo, abbiamo la percezione che il club abbia piacere di prolungare il contratto e da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo”. “Adesso è il classico gioco delle parti nella trattativa. Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso”. Come stanno le cose “Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo. Dopo è chiaro che nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare, è normale che ci si guarderà intorno ma insomma la priorità è assolutamente quella del rinnovo col Napoli“. Sull’attaccante belga “Il suo impegno credo che sia sotto gli occhi […]

